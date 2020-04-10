İçim yandı dışım dondu

Bursa Keles’in karantinaya alınan mahallesi Yazıbaşı’nda oturan Havva Er (58), kuru öksürük ve nefes darlığı şikâyetiyle Çekirge Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Er, 31 Mart’ta tedaviye alındı. 7 günün sonunda koronavirüsü yenen Havva Er, taburcu edildi. Havva Er tedavi boyunca yaşadıklarını şöyle anlattı:



‘AĞRIMADIK YERİM KALMADI’



“Hastalık ilk olarak öksürükle başladı. Kusmayla birlikte göğsümde sıkışma oldu. Öleceğimi zannettim. Hastanede koronavirüse yakalandığımı öğrendim. Hastalandığımda ağrımadık yerim kalmadı. Bütün eklemlerimde, göğsümde ağrı oldu. Nefes almakta zorlandım. İçim yanıyor, dışım donuyordu. Çekirge Devlet Hastanesi’nde 3 gün tek kişilik odada kaldım. Sonra normal odaya aldılar. Toplamda 7 gün tedavi gördüm hastanede. 8’inci günümde taburcu oldum. Çok şükür, demek ki daha yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz varmış. Şimdi köyüme dönüyorum. Jandarma ekipleri köyün girişinde beni bekliyormuş. İzin alınca köye gireceğim.



‘KENDİMİ KARANTİNAYA ALDIM’



Hastanede kimseyle görüşemiyordum. Sağ olsun hemşireler bana çok moral verdi. Ailemle görüştük. Komşularımız aradı, onlar moral verdi. Hastanede çok üzüldüm. Burada ölsem beni kimse göremeyecek diye düşündüm. Nefes alamıyordum. Allah’ım 6 evladım var, sen beni onlara bağışla diye dua ettim. Hastanede kendime sürekli moral vermeye çalıştım. Moralimi yüksek tutarak hastalığı yendiğimi düşünüyorum. 14 gün karantinada durmam lazım. Eğer ailemin sağlığını düşünüyorsam kendimi karantinaya almam lazım.”

'LÜTFEN HERKES EVDE KALSIN'

Ablası ve erkek kardeşinde de virüsün olduğunu belirten Havva Er, “Herhalde birbirimizle görüştüğümüz sırada bulaştı. Mahallemizde cenaze vardı. Herkes oraya gelmişti. Ablamlar da gelmişti cenazeye. Tanımadığımız birkaç aile de gelmişti. Oradan bulaştı diye düşünüyorum. Ablam şu anda yoğun bakımda, çocukları da hastanede yatıyordu. Çok üzülüyorum. Bu çok tehlikeli bir hastalık. Herkes kendine dikkat etsin. Lütfen herkes evine kapansın. Dışarı çıkmayın” dedi.