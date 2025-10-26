İçi para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Haberin Devamı

Olay saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Anafartalar Caddesi üzerinde park halindeki otomobilinin yanına gelen iş insanı S.G., içinde 2 bin 500 dolar ile çek koçanı bulunan çantasını aracının üzerine koydu. Otomobiline binen S.G.’nin aracın üzerinde unutarak hareket etmesiyle çanta caddeye düştü. İddiaya göre bir kişi, yolda bulduğu çantayı alıp yol kenarında bulunan spor aletlerinin üzerine koydu. Çantasının yanında olmadığını fark eden S.G., geri dönüp, olay yerindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyince çantasının çalındığını gördü. Görüntülerde, bebek arabasıyla yürüyen bir kadının spor aletine asılı olan çantayı fark edip geri dönerek aldığı görüldü.

S.G., bunun üzerine polis merkezine gidip şikayetçi olurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.