İçgörü nedir, ne demek?

Haberin Devamı

İçgörü kişinin kendi gücü ve yeterlikleri konusunda daha önce sahip olmadığı, yeni bir bilgi ve farkındalık kazanmasına işaret eden soyut bir kavramdır. İçgörü kazanmak içsel bir süreç olduğundan danışanın içgörü kazanıp kazanamadığını anlamak ancak davranışlarının gözlenmesi ile olasıdır.

İçgörü düzeyleri;

1. İnkar: Ruhsal hastalık tamamen görmezden gelinir. Davranıştaki olumsuzluklar açıkça gösterilse bile bunun ruhsal bir bozukluktan kaynaklandığı asla kabul edilmez.

2. Bazı belirtilerin ruhsal bozukluktan kaynaklanabileceği ve yardım gerektiği kabul edilse bile, o an için tedavi kesinlikle reddedilir.

3. Uyumsuz davranış kabul edilse bile sebep olarak dış etkenler gösterilir. Rahatsızlığın kaynağı olarak ruhsal bozukluk yerine başka kişiler, maddi koşullar ya da bedensel hastalıklar suçlanır.

Haberin Devamı

4. Uyumsuz davranışın bir ruhsal bozukluktan kaynaklanabileceği kabul edilir ama tedavi girişimi sürekli ertelenir.

5. Uyumsuz davranışın ruhsal bozukluktan kaynaklandığı tamamen kabul edilir ve tedavi için gereken kurallara uyulur, yeni fikirlere kolayca uyum sağlanır.