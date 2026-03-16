İçeriden 'imdat' sesini duydular! İstanbul'da korkunç olay: 1 kişi hayatını kaybetti

#İstanbul#Yangın#Kağıthane
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 16:46

Kağıthane’de metruk bir gecekonduda, iddiaya göre elektrik ısıtıcısının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlere teslim olan gecekondudaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde yapılan incelemede Furkan Zorlu’nun (35) hayatını kaybettiği belirlendi. Gecekondunun yandığı anlar hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı. Hayatını kaybeden Zorlu’nun cansız bedeni incelemelerin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan metruk bir gecekonduda iddiaya göre elektrik ısıtıcısının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Gecekondudan çıkan alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalıştığı sırada vatandaşlar, evden 'İmdat' seslerinin geldiğini duydu. Bunun üzerine içeri giren vatandaşlar Zorlu'yu kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı.

'İMDAT' SESLERİNİ DUYUP İÇERİ GİRDİLER

Gecekondudan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar yaklaşınca 'İmdat' seslerini duydu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin evde yaptığı incelemelerde Furkan Zorlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Zorlu’nun cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

'EVE KİMİN GİRİP ÇIKTIĞI BELLİ DEĞİLDİ'

Mahalle sakinlerinden Kenan Demir, "Ailemizden aradılar, haber verdiler yangın çıktığıyla ilgili. Ben de geldim eşimle haberleşerek. Eve geldik baktık, yanmış. İçinde bir kişi olduğu söyleniyor zaten. Durum böyle. Saat 12.20 sıralarında. Metruk bir gecekonduydu zaten; ama genelde uyuşturucu kullananların genelde kaldığı bir evdi. Madde bağımlıları yaşıyordu. Biz de devamlı şikayetlerde bulunduk. Daha önce birkaç sorun olmuştu böyle. Evin içine kim girip çıktığı belli olmuyor. Onunla ilgili zaten ihbarda bulunmuştuk. Sabit bir kişi yaşadığını bilmiyorum ama iki kişi, üç kişi, bayanlı, erkekli geliyorlar, gidiyorlar da devamlı. İtfaiye ekipleri ve polisler de geldi. Olay yeri inceleme de geldi; incelemeler yapıldı. Bildiğim kadarıyla cenaze aracı bekleniyor, cenazeyi kaldırmayı bekliyorlar. İçeride birinin vefat ettiği söyleniyor" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
