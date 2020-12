İçerideki şaşkınları anlayamıyoruz

ŞEHİRLERİMİZE YENİ ÇEHRE

“Seçimlerde, şehirlerimizi kendi hikâyelerine uygun projelerle donatma sözü vermiştik. Ülkemizin dört bir yanında, belediyelerimizle birlikte bu sözümüzü hayata geçirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Millet bahçeleriyle, yeşil alanlarla, millet kıraathaneleriyle, kentsel dönüşüm projeleriyle, restorasyonlarla şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz.

HER KESİME HİZMET GÖTÜRÜYORUZ

Çocuklara, gençlere, yaşlılara, engellilere, kadınlara yönelik özel projelerle, sosyal destek programlarıyla milletimizin her kesimine hizmet götürüyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora kadar geniş bir alanda, son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde, yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz.

BAZILARINI ÇILDIRTIYOR

Elbette bu kutlu yürüyüşte önümüze pek çok engel de çıkıyor. Pek çok tuzakla da karşılaşıyoruz. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle üstesinden geldiğimiz her saldırı, bizi hedeflerimize ulaşma konusunda, çok daha kararlı, çok daha azimli hale getiriyor. Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı alarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye’nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor. Hatta çıldırtıyor.

KATIKSIZ FAŞİZMİN İZLERİ

Dışardaki şaşkınları anlayabiliyoruz. Ama maalesef içerideki şaşkınları anlamakta zorluk çekiyoruz. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti’ye ve cumhur ittifakına yönelttikleri tehditlere baktığımızda, katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz.

VATANDAŞI 2023 İÇİN İKNA EDECEĞİZ

İnşallah 2023’e kadar milletimize hem bu gerçekleri hem de ülkemize kazandırdığımız hizmetleri bıkmadan, usanmadan gece-gündüz çalışarak anlatacağız. Türkiye’nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023’ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz. Kapısını çalmadık, gönlünü kazanmadık tek bir fert bırakmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Yürüttüğümüz mücadeledeki en büyük gücümüzün altına imza attığımız hizmetler olduğunu asla unutmadan, yatırım yapmaya, proje üretmeye, eser inşasına devam edeceğiz.”

BİZ BUNLARIN CİĞERİNİ BİLİRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’yle iş yapan müteahhitleri kastederek “Bütün yatırımlarını kamulaştıracağız” sözlerine de tepki gösterdi: “Ne diyorlar? ‘İktidara gelirsek AK Parti’yi kapatacağız’ diyorlar. ‘AK Parti’yi destekleyen işadamlarının şirketlerine el koyacağız’ diyorlar. ‘AK Parti’ye karşı muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız’ diyorlar. ‘AK Parti ile çalışan memurları işten atacağız’ diyorlar. ‘AK Parti’de görev yapanların mallarına, mülklerine el koyacağız’ diyorlar. Daha bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar.

NEREDE KALDI DEMOKRATLIĞINIZ?

Nerede kaldı sizin demokratlığınız, hukuk devletine bağlılığınız, insana saygınız?

Tabii biz bunları tek parti diktatörlüğü döneminden biliriz. Biz bunları 27 Mayıs’ta milletin seçtiği başbakanı ve bakanları alçakça darağacına göndermelerinden biliriz. Biz bunları her darbenin, her muhtıranın, her cuntanın içinde veya arkasında yer almalarından biliriz. Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini, ticaretini, altyapısını engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Biz bunları yıllarca milletimize, inancından ve kültüründen, özellikle kız evlatlarımıza başörtülerinden dolayı yaşattıkları eziyetlerden biliriz. Biz bunları, herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde kendi partilerinin içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz. Bu kadar tacizler oldu. Bu kadar tecavüzler oldu, partinizin içinde. Sesleri çıktı mı? Çıkmadı. Velhasıl biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini.”

KORONA UYARISI: İŞİ GEVŞEK TUTAMAYIZ

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemaate koronavirüs uyarılarında bulundu: “İşi gevşek tutmamalıyız. Malum bazı tedbirler aldık, alıyoruz ve alacağız. Bu tedbirleri alışımızın tek sebebi Müslümanlar olarak bu süreci hayırlısıyla sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde atlatmaktır. Onun için de üç tane başlık ifade ediyoruz malum. Temizlik, sosyal mesafe, en önemlisi de maske. Çünkü bu virüs denilen belanın vücutlarımıza girmesini onunla engelleme şansımız var. Bu konuda belediyelerimizin aldığı tedbirler var. Ücretsiz olarak maskeleri zaten belediyelerimiz dağıtıyor. Evlerimizde bu hassasiyeti göstermemiz lazım. Özellikle hafta sonları sokağa çıkma yasağımız var. Şimdi gelen yılbaşında perşembe akşamı da, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağımız var.”