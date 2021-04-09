İçerenköy Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi İçerenköy'ün ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu literatürde, oturulan ya da bulunulan bölgenin adresinin elektronik tarifi olarak karşımıza çıkmaktadır.

İçerenköy'ün Posta Kodu Kaçtır?

İçerenköy İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan bölgelerden biridir. Ataşehir ilçesine bağlı bulunmaktadır. İçerenköy, Ataşehir'in Küçükbakkalköy'den sonra en önemli mahallesidir. Emlak sektörü sebebiyle sürekli olarak gelişmekte olan bölgeler arasında yer alır. Bu sebeple de nüfusu her geçen gün artmaktadır. İçerenköy aynı zamanda İstanbul'da ikinci, Türkiye'de ise dördüncü en kalabalık bölgedir.

İstanbul'dan önemli bölgelerinden olan İçerenköy'ün posta kodu 34752'dir. İnternet üzerinden bir alışveriş gerçekleştireceğiniz zaman ya da herhangi bir sebeple adresinizi verirken posta koduna ihtiyaç duyduğunuzda, İçerenköy'de yaşıyorsanız bu posta kodunu kullanabilirsiniz.

İçerenköy'ün Mahallelerinin Posta Kodları

İçerenköy içerisinde mahalleler bulunması, çünkü kendisi zaten Ataşehir ilçesine bağlı bir mahalledir. Fakat yukarıda belirtilen posta kodu, İçerenköy'ün tüm sokak ve caddeleri için geçerlidir. Yani siz İçerenköy'ün hangi caddesinde ya da hangi sokağında oturuyor olursanız olun, bu posta kodunu kullanabilirsiniz. İçerenköy'ün tüm sokak ve caddeleri için kullanılması gereken posta kodu 34752 olarak kullanılmalıdır.

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