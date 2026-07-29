×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İçecek fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Patlama#Kırklareli#İş Kazası
İçecek fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 17:15

Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın bahçesindeki yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamadan etkilenen işçilerden biri olay yerinde yaşamını yitirdi.

İçecek fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Ağır yaralanan diğer işçi ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısı, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözden KaçmasınPres makinesi faciası: Fabrika işçisi hayatını kaybettiPres makinesi faciası: Fabrika işçisi hayatını kaybettiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Patlama#Kırklareli#İş Kazası

BAKMADAN GEÇME!