ICE mağduru Rümeysa Evine döndü

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin (ACLU) paylaştığı açıklamasında Öztürk “13 yıllık özverili çalışmanın ardından doktora programımı tamamlamış olmaktan ve memleketime dönüş yapmaktan gurur duyuyorum” dedi. Öztürk, “ABD yönetimi tarafından benden çalınan zaman sadece bana ait değil, ayrıca savunuculuğunu yaptığım çocuklara ve gençlere de ait” diyerek Başkan Donald Trump yönetimini eleştirdi.

Çocuk Eğitimi ve İnsan Gelişimi bölümünde doktorasını tamamlayan Öztürk, öğrenci gazetesinde yayınlanan Filistin yanlısı bir görüş yazısının ortak yazarı olmasının ardından geçen yıl maskeli 6 ICE görevlisi tarafından evine yakın bir konumda gözaltına alınmıştı. Louisiana’daki bir gözaltı merkezinde haftalarca tutulan Öztürk’ün öğrenci vizesi de Trump yönetimi tarafından iptal edilmişti.