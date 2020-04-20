İç hat ve dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak?
Korona virüsü salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, hava yolu şirketlerinin iç hat ve dış hat seferlerine yönelik kısıtlamalar da sürüyor. Yaklaşık bir aydır seferlerin yapılamaması yolculuk yapmak isteyen vatandaşları meraklandırıyor. Pek çok vatandaş uçuşların yeniden eski seyrine döneceği tarihi bekliyor. Peki, iç hat ve dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak?
Uçuş kısıtlamasının ne zaman biteceği sorgulanıyor. Özellikle dış hatlar uçuşlarının yanı sıra iç hat seferlerinin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Gözler hava yolu şirketleri ile resmi makamlardan gelecek açıklamalarda. İşte, uçuş yasakları hakkında merak edilenler...
THY'DEN AÇIKLAMA
Türk Hava Yolları (THY), tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020'ye kadar durdurduğunu duyurdu. Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgiler yer aldı:
"Yeni koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."
PEGASUS'TAN AÇIKLAMA
Pegasus Havayolları 1-15 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki tüm uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı. Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 01.05.2020 tarihinden 15.05.2020 tarihine kadar tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Uçuşların ne zaman rutin hale geleceği konusunda bir bilgi mevcut değil. Resmi makamlardan bu konuda açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle