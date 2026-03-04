"İç cephenin önemi daha iyi anlaşıldı"

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şunları aktardı: “ABD’nin, Siyonizm’in tahrik ve tertibine gelerek İran’a saldırması, bölgesel ve küresel dengeleri sakatlayacak mahiyettedir. Bu saldırganlık gayrimeşrudur, gayri hukukidir, gayri ahlakidir. Hamaney, üst düzey görevli siyasetçi ve bürokratlarla toplantı halindeyken İsrail’in saldırması tam anlamıyla alçaklıktır.

İç cephenin önemi, milli birlik ve dayanışmanın değeri zannederim çok daha iyi anlaşılmıştır. İran’ın başına gelen dehşet verici musibetlerden ülkemizi ayrı düşünmek imkânsızdır. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine dudak büken aymazlar, ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı daha iyi görüyor musunuz? PKK’nın kurucu önderliğinin 27 Şubat çağrısına her zaviyeden saldıran mayası karışık zihniyetler, çevremizdeki ateş çemberinden bir sonuç çıkarıyor musunuz?

Yeryüzüne Ankara’dan bakmak zorundayız. Ankara’nın ve Türkiye’nin güvenliği her şeyin üstündedir. Öncelikle müdafaa edeceğimiz Türkiye’nin güvenliği, bekası, iç barış ve huzur ortamıdır. İşte ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle yapmak istediğimiz tam budur.

GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

Gerek Tel Aviv medyası, gerekse İsrail eski Başbakanı Bennett şu iddialarda bulunmuş: ‘Türkiye yeni İran’dır’. Madem böyle iddialar son günlerde yaygınlık kazandı, bizim de bu sapkın görüş ve tehditleri görmezden gelmemiz mümkün değildir. Üstümüze kimler gelmeyi düşünüyorsa, göreceği azamet ve şiddeti de peşinen kabullenmek durumundadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yoğun diplomatik temaslarıyla barış ortamının yeşermesi beklentimizdir. İran İslam Cumhuriyeti’nin siyasi ve toprak bütünlüğü mutlaka korunmalıdır. İran, İranlılarındır.”