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İç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı

#Adana#Uyuşturucu#Tutuklama

Adana’da, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki Suriyeli M.E.’nin (33) iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap, polis tarafından ele geçirildi. M.E. ile beraberindeki Suriyeli A.A. (43) ve A.M. (32) tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine 3 Suriyelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Ekiplerin yaptığı üst aramasında, M.E.’nin iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap bulundu. M.E., otomobilin sürücüsü A.A. ve ön koltukta oturan A.M., gözaltına alındı.

İç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı

Şüphelilerden A.M. ve A.A.'nın, suçlamaları kabul etmeyerek, M.E.’nin uyuşturucu hap taşıdığından haberlerinin olmadığını öne sürdü. M.E.’nin ise 2 arkadaşının da durumdan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

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#Adana#Uyuşturucu#Tutuklama

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