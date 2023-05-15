İç Anadolu’da Erdoğan ağırlığını korudu

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Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat’ı kapsayan bölge, il sayısı kadar yoğun nüfuslu illeriyle de seçimlerde partiler için önemli oy deposu. Bu nedenle de seçimlerde partilerin büyük ağırlık verdiği bölgelerin başında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar CHP lideri Kılıçdaroğlu da bölgeye özel önem verdi. Büyük mitinglere sahne olan bölgede son sözü ise dünkü seçimlerde seçmen söyledi.

ESKİŞEHİR DIŞINDA ERDOĞAN ALDI

Seçmen genel olarak daha önce de desteğini gösterdiği Erdoğan’a yeniden destek verdi. Dün akşam saat 22.00’deki verilere göre, Eskişehir dışında hemen bütün illerde Erdoğan’ın önde yer aldığı görülüyordu ancak Erdoğan’ın oylarında önceki seçime göre küçük de olsa düşüşler dikkat çekti. Erdoğan’ın, bölgenin en önemli kentlerinden Ankara’da yüzde 51.5 olan oyu yüzde 50.50, Kayseri’de yüzde 70.31 olan oyu yüzde 63.69, Konya’da yüzde 74.21 olan oyu yüzde 68.74 oldu. Eskişehir’de ise önceki seçimde yüzde 46.48 olan oyu yüzde 41.90’a inen Erdoğan, İnce’nin geçen seçim aldığı oyu yüzde 41.07’den yüzde 50.34’e yükselten Kılıçdaroğlu’nun arkasında kaldığı görünüyordu.

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MİLLET İTTİFAKI’NIN VEKİL SAYISI ARTTI

MİLLETVEKİLİ seçimlerinde ise Millet İttifakı bazı illerde milletvekili sayısını arttırdı. Henüz kesin olmayan sonuçlara göre Ankara’da geçen seçim 10 milletvekili çıkaran CHP bu kez 13 milletvekilliği elde ederken, İYİ Parti 5 vekilini koruduğu görüldü. AK Parti 15 olan vekil sayısını korurken, MHP’nin ise vekil sayısı 2 azalarak 3’e indiği görünüyordu. Eskişehir’de yine kesin olmayan sonuçlara göre CHP 2 olan vekil sayısını 3’e çıkarırken İYİ Parti bir vekilini korudu. AK Parti ise 3 vekilinden birini, MHP ise sahip olduğu tek vekilini kaybetmiş görünüyor.

ERBAKAN SÜRPRİZİ

Konya’da AK Parti 10 vekilinden birini kaybederken, MHP 2 vekilini korudu. Sürprizi ise Cumhur İttifakı’nın ortağı Yeniden Refah Partisi 1 milletvekili çıkararak yaptı görünüyor. CHP 2, İYİ Parti de 1 vekilini korudu. Benzer sonuç da yine bölgenin önemli merkezlerinden Kayseri’de alındı. AK Parti 6 vekilinden birini kaybederken, MHP 2 vekilini korudu. CHP 1 olan vekil sayısını 2’ye çıkarırken, İYİ Parti ise 1 vekilini korudu görüldü.