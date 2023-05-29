Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İç Anadolu kararını yine değiştirmedi

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#İç Anadolu#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
İç Anadolu kararını yine değiştirmedi
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 07:00

AK Parti’nin geleneksel olarak önde olduğu İç Anadolu Bölgesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda olduğu gibi dünkü ikinci turda da kararını değiştirmedi. 13 ili kapsayan bölgede, Ankara ve Eskişehir’in dışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçimi önde tamamladı.

Haberin Devamı

İç Anadolu Bölgesi’ndeki oy dağılımına bakıldığında her iki adayın da oylarını arttırdıkları gözlendi. Bölge genelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyları 120 bin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyları ise 170 bin arttı. Bu artışta, ilk turda bölgede Türkiye genelindeki ortalamasının üzerinde oy alan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan’ın yarıştan çekilmesinin etkisinden söz edilebilir. ATA İttifakı’nın iki güçlü isminden Oğan’ın Erdoğan’ı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ise Kılıçdaroğlu’nu desteklediği dikkate alındığında, bunun iki adayın oylarına nasıl yansıdığı konusunda belki bir fikir de verebilir.

İLK TURDAKİ GİBİ

Bölgenin oy tercihi ise ilk tura benzer bir seyir izledi. Kayseri, Konya, Sivas, Karaman, Kırşehir, Çankırı, Yozgat, Niğde, Aksaray ve Kırıkkale’de Erdoğan, Ankara ve Eskişehir’de ise ilk turda olduğu gibi Kılıçdaroğlu önde tamamladı. Ankara’da seçim yine kıl payı bir sonuçla, yüzde 50.84’e yüzde 49.16 ile tamamlanırken, Eskişehir’de ise Kılıçdaroğlu bir önceki seçime göre aradaki farkı küçük de olsa arttırdı. Kılıçdaroğlu bu her iki ilde de büyükşehir belediyelerinin CHP’de olmasının katkısını görmüş oldu. Diğer illerde ise ilk turda olduğu gibi bu turda da seçimi Erdoğan açık ara önde bitirdi. Erdoğan’ın oyu bölgenin oy deposu illerinden Kayseri’de yüzde 67.9, Konya’da yüzde 72.99, Sivas’ta yüzde 73.99 olurken, en çok oyu ise yüzde 75.38 ile Aksaray, Yüzde 76.36 ile Yozgat ve yüzde 76.76 ile Çankırı’da aldı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#İç Anadolu#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık