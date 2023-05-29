İç Anadolu kararını yine değiştirmedi

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İç Anadolu Bölgesi’ndeki oy dağılımına bakıldığında her iki adayın da oylarını arttırdıkları gözlendi. Bölge genelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyları 120 bin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyları ise 170 bin arttı. Bu artışta, ilk turda bölgede Türkiye genelindeki ortalamasının üzerinde oy alan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan’ın yarıştan çekilmesinin etkisinden söz edilebilir. ATA İttifakı’nın iki güçlü isminden Oğan’ın Erdoğan’ı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ise Kılıçdaroğlu’nu desteklediği dikkate alındığında, bunun iki adayın oylarına nasıl yansıdığı konusunda belki bir fikir de verebilir.

İLK TURDAKİ GİBİ

Bölgenin oy tercihi ise ilk tura benzer bir seyir izledi. Kayseri, Konya, Sivas, Karaman, Kırşehir, Çankırı, Yozgat, Niğde, Aksaray ve Kırıkkale’de Erdoğan, Ankara ve Eskişehir’de ise ilk turda olduğu gibi Kılıçdaroğlu önde tamamladı. Ankara’da seçim yine kıl payı bir sonuçla, yüzde 50.84’e yüzde 49.16 ile tamamlanırken, Eskişehir’de ise Kılıçdaroğlu bir önceki seçime göre aradaki farkı küçük de olsa arttırdı. Kılıçdaroğlu bu her iki ilde de büyükşehir belediyelerinin CHP’de olmasının katkısını görmüş oldu. Diğer illerde ise ilk turda olduğu gibi bu turda da seçimi Erdoğan açık ara önde bitirdi. Erdoğan’ın oyu bölgenin oy deposu illerinden Kayseri’de yüzde 67.9, Konya’da yüzde 72.99, Sivas’ta yüzde 73.99 olurken, en çok oyu ise yüzde 75.38 ile Aksaray, Yüzde 76.36 ile Yozgat ve yüzde 76.76 ile Çankırı’da aldı.