İç Anadolu Bölgesi illeri nelerdir? İç Anadolu Bölgesinin özellikleri, iklimi, dağları, ovaları ve bitki örtüsü

Türkiye'nin tam olarak iç kısmında bulunan bölge, 151.000 kilometrekare alanı kaplar. Türkiye'nin topraklarının %21'ini kaplayan bölge, Güneydoğu Anadolu Bölgesi haricindeki tüm bölgelerle komşudur. Doğu Anadolu Bölgesinden sonra en büyük ikinci büyük bölge olan İç Anadolu Bölgesi, tahıl ambarı olarak isimlendirilir.

İç Anadolu Bölgesi İlleri

İç Anadolu Bölgesi, toprak bakımından Türkiye'de önemli bir yere sahiptir. Bölgede toplamda 13 il bulunurken, 172 adet ilçe bulunur. Yüz ölçümü olarak en büyük İç Anadolu Bölgesi ili Konya iken en küçüğü, Kırıkkale'dir. En çok ilçesi bulunan Konya, en az ilçeye sahip olan il Niğde'dir. İç Anadolu Bölgesi illeri şöyle sırlanır.

- Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat olarak sıralanıyor.

İç Anadolu Bölgesi Özellikleri

Yer şekilleri ölçüt alınmış ve bölge 4 ayrı bölüme ayrılmıştır. Yukarı Sakarya Bölümü, Konya Bölümü, Yukarı Kızılırmak Bölümü, Orta Kızılırmak Bölümü'dür. Ortalama yükseltinin 1000 metre olduğu bölgede ovalar ve platolar oldukça fazladır. Çevresinde bulunan yüksek dağlar nedeniyle, İç Anadolu Bölgesinde yağışlar yetersiz kalır.

Karasal iklim özellikleri olan bölge, kışları hafif serttir. Bozkır bitki örtüsüne sahip İç Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi sonrası, en fazla nüfusa sahiptir.

İç Anadolu Bölgesi İklimi

İç Anadolu Bölgesine hakim olan iklim tipi Karasal olarak adlandırılır. Karasal iklimin özellikleri şu şekildedir. Kış mevsimi bölgenin doğu kısmında daha fazla olmak üzere soğuktur. Yaz ayları biraz sıcaktır. Ocak ayı en soğuk olan dönem iken en sıcak ay Temmuz'dur. Ortalama yıllık yağış miktarı 413 mm'dir. Ortalama sıcaklık 10,8 derecedir. En çok yağışın olduğu mevsim İlkbahar iken en az yağış Yaz mevsiminde düşer. Doğal bitki örtüsü alçak kesimlerde bozkır olarak nitelendirilir. Yükseğe çıkıldıkça yağışa bağlı olarak kurakçıl meşe ormanları olarak bilinir.

İç Anadolu Bölgesi Ovaları

İç Anadolu Bölgesinde yer alan ovalar genellikle fay hattı boyunca uzanırlar. Deprem gibi tektonik olaylar sonucunda ortaya çıkmışlardır. Ova açısından bölgenin zengin olduğu söylenebilir. Toplam 10 adet ova bulunur. Bu ovalar şu şekilde maddeler halinde yazılabilir.

İç Anadolu Bölgesi ovalar açısından zengin bir yapıya sahiptir. Bu bölgedeki ovalar, burası hakkında genel bilgi sahibi olmayı daha fazla kolaylaştırır.

- Konya Ovası

- Yukarı Sakarya Ovası

- Eskişehir Ovası

- Akşehir Ovası

- Ereğli Ovası

- Akıncı Ovası

- Çubuk Ovası

- Kayseri Ovası

- Develi ovası

- Ankara Ovası

İç Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü

İç Anadolu Bölgesi genel bitki örtüsü bozkırdır. Ancak yükseğe çıkıldıkça ve yağışların artması sonucu kurak meşe ormanları bitki örtüsü görülür. Yağışların yetersizliğinden dolayı bölgede bozkır tipi bitki örtüsü hakimdir. Bölgenin doğu kısımlarına gidildikçe yer alan otlukların ömürleri artabilir. Doğuya geçildiğinde ise çayır tipi görülür. Burada görülen bozkır ot tipleri, yumak otu, yavşan otu, geven, üzerlik otu ve devedikenidir.

Vadi kısımlarında meşe ağaçlarına ve yabani meyve ağaçlarına rastlanırken, su kenarlarında bağlara, meyve ağaçlarına, söğüt dizilerine rastlanır. Sulanarak yetiştirilen kavaklıklar da su kenarlarında bulunabilir. Bozkır tipinin görünüm sebebi yaz aylarında yağışın neredeyse hiç olmaması denilebilir. Kışların da sert olması bozkır tipi bitki örtüsünü iyice tetikleyen faktörler arasında gösterilebilir.