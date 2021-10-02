İbretlik sözler: O an 'Keşke ölseydim' dedim

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İzmir'de yaşayan Ömür Akkaya'ya, 2013 yılında iltihaplı bağırsak hastalığı (ülseratif kolit) tanısı koyuldu. 4 yıl sonra ameliyatla kalın bağırsağı alınan Akkaya, 6 ay süreyle stoma (bağırsak) torbasıyla yaşamak zorunda kaldı. Sağlıklı bireylere göre 2 kat riskli grupta yer aldığını söyleyen Akkaya, tüm tedbirleri almasına rağmen Covid-19'a yakalandığını belirtti. Bağırsak hastası olarak Covid-19'a yakalanınca çok büyük korku yaşadığını dile getiren Akkaya, ağır ve ağrılı süreçten geçtiğini, hastalık süreci boyunca Covid-19 ilaçlarını kullandığını söyledi.

Aşının çok önemli olduğunu vurgulayan Ömür Akkaya, "Evde tedavi olmama rağmen hastalığı çok ağır geçirdim. O an 'Keşke ölseydim' dedim. Hayatımın en zor dönemini yaşadım. Aşı olduktan sonra kendimi daha korunaklı hissettim. Covid-19 sürecinde yaşadığım zor ve kötü günleri herkese aktardım. Çevremdekilere doktorlarına danışarak aşı olmalarını önerdim. Lütfen tedbirlere uyalım. Mutlaka maske, mesafe kurallarına uyulsun çünkü çok zor bir süreç. Çift kat maske kullanmama rağmen bu virüse çalıştığım ortamda yakalandım" diye konuştu.Aşıları yokken hastalığa yakalanan ve tedavisinin ardından 2 doz aşı olduğunu belirten Ömür Akkaya, kendisi gibi kronik hastalığı olanlara doktorlarına danışarak aşı olmalarını önerdi.