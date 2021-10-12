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İbraname nedir, geçerlilik şartları nelerdir?

#İbraname#İbraname İmzalanması
İbraname nedir, geçerlilik şartları nelerdir

İbraname, belirli süreçlerde karşılaşılan ifadeler arasında yer alabilmektedir. İş sözleşmeleri ve hukukunda sıklıkla karşılaşılan ibraname ifadesi, işçi ve işveren arasındaki maddi ilişkilerdeki beyanı hukuki statülerde korumaktadır. Peki, ibraname nedir ve ne anlama gelir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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İbraname, işveren ve işçi arasındaki ilişkide kritik öneme sahip olabilmektedir. İşverenler iş sözleşmesinin sonunda genellikle adına ‘ibraname’ denen, çoğu zaman işçinin çalışma süresi boyunca tüm haklarını aldığını, dava açma hakkından vazgeçtiğini, ödemelerin hepsinin eksiksiz ödendiğini vs. içeren belgeler imzalatır. İbraname dediğimiz zaman iş hukukunda bu metinler kastedilir.

İBRANAME NASIL GEÇERLİ OLUR?

  • İbraname, sözlü şekilde iletildiğinde, kesinlikle hükümsüzdür. İbranamenin geçerli sayılabilmesi için yazılı olma şartı bulunur.
  • İbranamenin imzalanması konusuna istinaden belirtilmiş olan kurala göre, bir işçi tarafından imzalanan ibranamenin geçerli olması için, söz konusu belgenin, işçinin iş sözleşmesi bitiminden bir ay sonrasında imzalanmış olması gerekir. İşçinin çalıştığı süre zarfında ya da işçi işe başlamadan önce imzalatılan belgeler hükümsüzdür.
  • Bir ibranamede yazmakta olan, işçi tüm haklarını almıştır ya da işçinin alacağı bütün haklar kendisine temin edilmiştir şeklinde olan ifadeler geçerli değildir. Burada söz konusu olan hakkın detaylarıyla açıklanması gerekir.
  • Türü ve miktarı net bir şekilde belirtilmiş olan alacak, alacaklıya banka yoluyla, eksik bir meblağ kalmaksızın ödenmiş olmalıdır.
  • Ödemenin elden yapılmış olduğu görüldüğünde, işçi bir alacağı kalmadığını beyan etmiş olsa dahi, bu imzalanan ibraname geçersizdir. Ödemeler kesinlikle, işçinin kendi adına olan banka hesabına yapılır.
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