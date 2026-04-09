İbrahim Tatlıses'e benzerliği dikkat çekiyor: Benim için büyük avantaj oldu

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 15:08

Samsunlu Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Şimşek, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’e olan benzerliğiyle dikkat çekerek gittiği her yerde ilgi odağı oluyor.

Yaklaşık 35 yıllık sanat hayatı boyunca yurt içi ve yurt dışında birçok konser veren Şimşek, ulusal televizyon kanallarında da programlara katıldığını ve 5 albümünün bulunduğunu söyledi. Sahne performansı ve sesiyle dinleyicilerin beğenisini kazanan sanatçı, görünüşüyle de dikkat çektiğini ifade etti.

"GİTTİĞİM YERDE BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTİYORLAR"

Sesinin Yıldıray Çınar’a, görüntüsünün ise İbrahim Tatlıses’e benzetildiğini belirten Hüseyin Şimşek, "Bu durum benim için büyük bir avantaj oldu. Gittiğim her yerde insanlar benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Yurt dışında dahi bu ilgiyi görmek beni mutlu ediyor" dedi.

Yurt içinde ve yurt dışında konserlerine devam ettiğini belirten Şimşek, Türk halk müziğini geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

