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İbrahim Okur’a tahliye kararı

#İbrahim Okur#FETÖ#Tahliye
İbrahim Okur’a tahliye kararı

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilen dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur’un tahliyesine karar verildi.

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Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Okur’u “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Okur’un cezası, önce 18 yıla çıkarıldı. Ardından, etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 12 yıla indirildi. “İyi hal indirimi” ile Okur 10 yıl hapse mahkum edilirken, tutukluluk halinin de devamı kararlaştırılmıştı. Okur, bu karara Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda itiraz etti. Temyiz incelemesini tamamlayan YCGK, oy çokluğu ile Okur’a “FETÖ yöneticiliği” suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını bozdu. Kurul, Okur’un “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Okur’un, cezaevinde geçirdiği süre ve etkin pişmanlık hükümleri de göz önünde bulundurularak, tahliyesine de karar verildi. Bozma kararı, yargılamayı yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ne gidecek. Daire, bozma kararı doğrultusunda yargılamayı yenileyecek.

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#İbrahim Okur#FETÖ#Tahliye

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