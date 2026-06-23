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İbrahim Kalın'dan kritik görüşme: Hafter ile Libya'da bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#MİT#İbrahim Kalın#Libya
İbrahim Kalından kritik görüşme: Hafter ile Libyada bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 11:06

MİT Başkanı Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Hafter ile Libya'da görüştü.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Libya'nın Bingazi kentinde bir araya geldi.

İbrahim Kalından kritik görüşme: Hafter ile Libyada bir araya geldi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Bingazi'de Hafter ile görüştü.

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İbrahim Kalından kritik görüşme: Hafter ile Libyada bir araya geldi

Görüşmede, Libya’daki barış ortamının devamı ile Libya’nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar ele alındı.

İbrahim Kalından kritik görüşme: Hafter ile Libyada bir araya geldi

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Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede, çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi.

İbrahim Kalından kritik görüşme: Hafter ile Libyada bir araya geldi

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#MİT#İbrahim Kalın#Libya

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