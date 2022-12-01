Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İbrahim Kalın'dan İsveç medyasına sert tepki: Bu PKK ve FETÖ konuşmasıdır

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Kalın#İsveç#TV
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 19:21

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç televizyonunda katıldığı bir programda Türkiye'yi itham eden bir soruya sert tepki gösterdi. Kalın, "Bunlar PKK ve FETÖ konuşmasıdır. Önce dürüst gazetecilik yapın. Yalan haberleri gerçek gibi sunuyorsunuz" diyerek yayını terk etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsveç'in Sweden Public TV'de gazetecinin sorularını yanıtladı. Program sunucusunun Türkiye'yi itham eden soruları karşısında tepki gösteren Kalın, "Farklı bir ajandanız var. Türkiye'nin kokain kaçakçılığının ve mafya liderlerinin merkezi olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu PKK ve FETÖ konuşmasıdır. Bu dürüst gazetecilik değildir. Bu tür iddiaları sık sık duyuyoruz. Böyle şeylerle karalanmamıza izin vermeyiz. Bu dürüst gazetecilik değil. Asılsız suçlamalar gerçekmiş gibi sunuluyor ve siz soru sorup yanıtlamamı istiyorsunuz." dedi.

İbrahim Kalından İsveç medyasına sert tepki: Bu PKK ve FETÖ konuşmasıdır


"TÜRKİYE SUÇLULAR İÇİN BİR SIĞINAK DEĞİL"

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye suçlular için güvenli liman' ifadelerine sert sözlerle tepki verdi. Kalın şu ifadeleri kullandı: Türkiye'nin bir şekilde bu insanlara sığınak sağladığını ve burada onları koruduğunu öne sürüyorsanız hiçbir dayanağınız yok. Eğer kastınız buysa, kesinlikle reddediyorum, aynı şey Türkiye'nin kokain kaçakçılığı veya uyuşturucu tacirlerinin merkezi olması için de geçerli. Burada bir gerçeklik yok. Nerede? Bir rapordan bahsediyorsunuz ve bunun arkasında kimin olduğunu bilmiyorum. Ama bütün bir ülkeyi korkunç bir şeyle suçladınız. Türkiye suçlular için bir sığınak değil."

"BİRÇOĞU AVRUPA'YA KAÇAKÇILIK YAPMAYA ÇALIŞTI, BUNU DURDURDUK"

Uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığıyla çok sıkı mücadele edildiğini vurgulayan Kalın, "Tutuklamalar ve el konulan uyuşturucularla ilgili istatistiklerde görülebilir. Birçoğu Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçakçılık yapmaya çalıştı, bunu durdurduk." ifadelerini kullandı.

Kalın, sunucunun provokasyonu devam ettirmesi üzerine "Farklı bir ajandanız var. Türkiye'nin kokain kaçakçılığının ve mafya liderlerinin merkezi olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu PKK ve FETÖ konuşmasıdır. Bu dürüst gazetecilik değildir. Bu tür iddiaları sık sık duyuyoruz. Böyle şeylerle karalanmamıza izin vermeyiz. Bu dürüst gazetecilik değil. Asılsız suçlamalar gerçekmiş gibi sunuluyor ve siz soru sorup yanıtlamamı istiyorsunuz. Bunlar saçma sorular. Neyse devam etmek istemiyorum. Şunu durdurabilir misin?" diyerek yayını kesmelerini istedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Kalın#İsveç#TV

BAKMADAN GEÇME!

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi! Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı

BAKMADAN GEÇME!

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi! Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı