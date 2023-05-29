İbrahim Kalın'dan İstanbul'un fethi mesajı

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Kalın'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle;

Dünyanın en güzel ülkesinde, dünyanın en güzel şehri İstanbul’un fethi kutlu olsun. Bize bu toprakları vatan kılan Rabbimize hamdolsun. Büyük komutan ve devlet adamı Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerine selam olsun. Fetih ruhunu yaşatan tüm asil ruhlara selam olsun.