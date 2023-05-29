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İbrahim Kalın'dan İstanbul'un fethi mesajı

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#İbrahim Kalın#İstanbul'un Fethi#Twitter
İbrahim Kalından İstanbulun fethi mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 09:55

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahin Kalın, İstanbul'un Fethi’nin 570. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan mesaj yayımladı.

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Kalın'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle;

Dünyanın en güzel ülkesinde, dünyanın en güzel şehri İstanbul’un fethi kutlu olsun. Bize bu toprakları vatan kılan Rabbimize hamdolsun. Büyük komutan ve devlet adamı Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerine selam olsun. Fetih ruhunu yaşatan tüm asil ruhlara selam olsun.

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#İbrahim Kalın#İstanbul'un Fethi#Twitter

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