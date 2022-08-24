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İbrahim Kalın'dan CNN'e 'Zaporijya' yorumu: Durum hala çok kritik, tehlikeli

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Kalın#Zaporijya Nükleer Santrali#CNN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 17:23

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International'a konuştu. Kalın, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki güven bağını artırmak için çalıştığını vurguladı. Zaporijya Nükleer Santrali civarında tansiyonun düşürülmesi için uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı. Kalın, "Kimse nükleer bir felaket istemiyor. Rusların da istediğini sanmıyorum, ama tesisin etrafını sarmış durumdalar. Durum hala çok kritik, tehlikeli. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama uluslararası kamuoyu da bu girişimi desteklemeli." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International'a konuştu. Kalın, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali etrafındaki durumu “Ekibin oraya girip özgür ve güvenli bir ortamda raporlama yapmasını umuyoruz. Böylece nükleer santral civarındaki büyük gerginliğe bir ara verilebilir. Tabii ki kimse nükleer bir felaket istemiyor. Rusların da istediğini sanmıyorum, ama tesisin etrafını sarmış durumdalar. Durum hala çok kritik, tehlikeli. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama uluslararası kamuoyu da bu girişimi desteklemeli.” sözleriyle değerlendirdi.

"İKİ TARAF DA NET OLMALI"

Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki güven bağını artırmak için çabaladığını söyledi ve “Biz, BM üzerinden tahıl anlaşması için Rusya ve Ukrayna arasında kurduğumuz güvenin müzakereleri yeniden başlatmak için bir platform ya da bağlam sağlayabileceğine inanıyoruz. Ama bunun için hem Rusların ve Ukraynaların iradesi hem de uluslararası kamuoyunun desteği lazım. Ruslar Ukrayna şehirlerine saldırmayı bırakmalı. İki taraf da net olmalı. Bu konuda çok çalışıyoruz. Tüm detayları paylaşamam ama bu olay özelinde tarafları yakınlaştırmak için büyük çaba harcıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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“BİZ KIRIM’IN İLHAKINI HİÇ TANIMADIK"

İbrahim Kalın, 2014'te ilhak edilen Kırım Yarımadası'nın Ukrayna'ya ait olduğunu hatırlattı. “Biz Kırım’ın ilhakını hiç tanımadık. Yasal değildi. Kırım hem hukuki hem de tarihi olarak Ukrayna’nın parçasıdır. Rusya'nın farklı iddiaları var. Kırım şu an hukuken Ukrayna’nındır. Biz de onların egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz.” sözleriyle olası bir çözümün bu gerçeği temel alması gerektiğini vurguladı.

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