İbrahim Kalın: Yeni anayasa tarihi fırsat

Kalın, özetle şunları söyledi: “Mecliste uygun bir zemin var, siyasi partiler, milletin temsilcileri orada. Cumhurbaşkanımız da zaten ‘Bütün partilerin katılımıyla böyle bir anayasa yazma sürecini birlikte başlatalım’ diye bir çağrı yaptı. Bu aslında çok önemli tarihi bir fırsattır. Umarım siyasi partiler ve onların dışında diğer bütün paydaşlar bu çağrıya olumlu cevap verir.

ASLINDA GEÇ KALDIK

Yeni anayasanın amacı zaten Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarına 21. yüzyılda layık oldukları bir anayasayı armağan etmektir. Bunun için aslında çok geç kaldık. Mevcut anayasamız biliyorsunuz 1982 Anayasası’dır. Defalarca tadilattan geçmiş, değişiklikler, düzenlemeler yapılmış, insicamını, bütünlüğünü kaybetmiş bir anayasadır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşları, Türk milleti daha iyi bir anayasayı hak ediyor. Bunun için de aslında Mecliste uygun bir zemin var, siyasi partiler var, temsilciler var, milletin temsilcileri orada. Anayasanın paydaşı herkestir, bireylerdir, STK’lardır, üniversitelerdir, uzmanlardır, sıradan vatandaşlardır, siyasetçidir, iş adamıdır, medya mensuplarıdır vesaire. Hep birlikte sahiplendiğimiz zaman Türkiye’ye, yakışır anayasayı yazma imkanımız olur."