İbrahim Kalın: Türkiye tam bir kararlılık içerisindedir

İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye kara, hava ve denizdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içerisindedir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ’Kimsenin hak ve hukukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz." ifadelerini kullandı.