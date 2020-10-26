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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 14:25 | Son Güncelleme:

İbrahim Kalın: Karabağ, eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak

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İbrahim Kalın: Karabağ, eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karabağ'ın eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacağını belirtip, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev meseleyi güzel özetledi: 'Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor.' Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak. Türkiye Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecek" dedi.

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