İbrahim Kalın: Kara harekâtı her an olabilir

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Kalın, A Haber’de gündemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yaptı:

(Suriye’ye kara harekâtı) Bu operasyonlar her an yapılabilir. Bunun için çok ciddi bir hazırlık olduğunun altını çizmek isterim. Belirlenmiş hedeflerin daha nitelikli bir şekilde etkisiz hale getirilmesi bir hazırlıktır. Bir olur, iki olur daha kapsamlı olur. 2019 anlaşması bu unsurları 30 km güneye çekilmesi şartına bağlamış idi. Bu şarta uymadıkları zamanlarda da oranlarda da biz mukabelede bulunduk. Yaptığımız operasyonları da bu çerçevede yaptık. Bunu konuştuğumuz zaman da ABD’liler de Ruslar da bizim pozisyonumuzu teyit ettiler. Şu anda da benzer bir durum var. Biz aynı şeyi söylüyoruz. ‘Bakın 30 km sınırın aşağısında durun. Türkiye’ye nüfuz etmeye çalışmayın. Yaptığınız zaman biz derhal buna karşılık veririz.’

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MISIR’LA GÖRÜŞME

Suriye ile istihbarat düzeyinde temaslarımız hep devam ediyor. İstihbarat örgütlerinin görevidir bu. Hem Mısır’da hem Irak’ta ve diğer alanlarda bu durum zaten kontrol ediliyor. Türkiye’nin çıkarları çerçevesinde bir görüşmefarklı düzeylerdezamanı geldiğinde olur.”