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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/DHA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 14:23 | Son Güncelleme:

İbrahim Kalın: İzmir'de zararlar en kısa sürede telafi edilecek

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İbrahim Kalın: İzmir'de zararlar en kısa sürede telafi edilecek
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CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili, "İlgili birimlerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Zararlar en kısa sürede telafi edilecek" dedi. 

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. İlgili birimlerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Zararlar en kısa sürede telafi edilecek. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

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