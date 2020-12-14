İbrahim Kalın: İzmir'de zararlar en kısa sürede telafi edilecek

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. İlgili birimlerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Zararlar en kısa sürede telafi edilecek. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.