İbrahim Kalın Hamas heyetiyle görüştü

Başta Kudüs olmak üzere, İsrail’in tüm bölgeyi ateşe vermeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı birlik vurgusu yapılmış ve hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceği belirtilirken, Gazze Ateşkes Anlaşması’nın ikinci aşamasına ilişkin detaylı değerlendirmeler yapıldı. Öncelikli olarak saldırıların durdurulması ve insani yardımların girişi üzerinde durulurken, İsrail’in birinci aşamaya dair yerine getirmediği yükümlülüklerin bir an önce yerine getirilmesi gerektiği yönündeki beklentiler vurgulandı. Görüşmede, Batı Şeria’da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısına karşı alınabilecek önlemler de değerlendirilirken, HAMAS heyetinin, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ilettiği belirtildi.