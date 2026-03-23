×
İbrahim Kalın Hamas heyetiyle görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 07:00

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da HAMAS Siyasi Büro Üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede güvenlik kaynaklarından alınan bilgiler doğrultusunda; Filistin’de devam eden İsrail saldırıları ve ihlalleri değerlendirildi.

Başta Kudüs olmak üzere, İsrail’in tüm bölgeyi ateşe vermeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı birlik vurgusu yapılmış ve hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceği belirtilirken, Gazze Ateşkes Anlaşması’nın ikinci aşamasına ilişkin detaylı değerlendirmeler yapıldı. Öncelikli olarak saldırıların durdurulması ve insani yardımların girişi üzerinde durulurken, İsrail’in birinci aşamaya dair yerine getirmediği yükümlülüklerin bir an önce yerine getirilmesi gerektiği yönündeki beklentiler vurgulandı. Görüşmede, Batı Şeria’da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısına karşı alınabilecek önlemler de değerlendirilirken, HAMAS heyetinin, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ilettiği belirtildi. 

 

