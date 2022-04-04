İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile görüştü

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29 Mart’ta İstanbul’da yapılan toplantının Rusya-Ukrayna müzakerelerine olumlu bir ivme kazandırdığı belirtildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması noktasında Türkiye’nin önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye’nin ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılması yönündeki diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdüreceği muhataplara aktarıldı. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının hayata geçirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Bu mekanizmanın ikili ilişkilerin seyrine pozitif etki yapacağı beklentisi ifade edildi.