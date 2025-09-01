×
Gündem Haberleri

İbrahim ihmal kurbanı... Abisinin düğününe destek olmak için çalışıyordu

Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 07:00

İstanbul’da meslek lisesi öğrencisi İbrahim Burgaz, Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Çayır Festivali’nde akrabası Uğur B.’ye ait dondurma standında çalışıyordu.

Burgaz ağabeyinin 10 gün sonra yapılacak düğünü için maddi yardımda bulunmak istiyordu. Önceki gün saat 17.50 sıralarında stantta çalıştığı sırada 220 voltluk elektrik akımına kapıldı. Açık alandaki kablolar nedeniyle elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Burgaz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Beykoz Belediyesi tarafından festival iptal edilirken, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili dondurma standı sahibi Uğur B.’nin de aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

‘ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIZ’

Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na gelen Burgaz’ın acılı ailesi Beykoz Belediyesi’ni olayda ihmal olduğu iddiasıyla suçlarken, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Kardeşinin ölümünde ihmal olduğunu öne süren acılı ağabeyi, “Belediyeden şikâyetçiyiz, festival olmasına rağmen ambulans da etkinlik alanına geç geldi, kardeşimi kaybettik. İhmali olanlardan şikâyetçi olacağız” dedi.

