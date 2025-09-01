İbrahim ihmal kurbanı... Abisinin düğününe destek olmak için çalışıyordu

Haberin Devamı

Burgaz ağabeyinin 10 gün sonra yapılacak düğünü için maddi yardımda bulunmak istiyordu. Önceki gün saat 17.50 sıralarında stantta çalıştığı sırada 220 voltluk elektrik akımına kapıldı. Açık alandaki kablolar nedeniyle elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Burgaz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Beykoz Belediyesi tarafından festival iptal edilirken, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili dondurma standı sahibi Uğur B.’nin de aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

‘ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIZ’

Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na gelen Burgaz’ın acılı ailesi Beykoz Belediyesi’ni olayda ihmal olduğu iddiasıyla suçlarken, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Kardeşinin ölümünde ihmal olduğunu öne süren acılı ağabeyi, “Belediyeden şikâyetçiyiz, festival olmasına rağmen ambulans da etkinlik alanına geç geldi, kardeşimi kaybettik. İhmali olanlardan şikâyetçi olacağız” dedi.