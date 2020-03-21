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HaberlerGündem Haberleriİbrahim Büyükak’tan corona virüsü önlemi! Bakın evde neler yapıyor?
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Haber Giriş: 21.03.2020 - 18:43,Son Güncelleme:/

İbrahim Büyükak’tan corona virüsü önlemi! Bakın evde neler yapıyor?

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İbrahim Büyükak’tan corona virüsü önlemi! Bakın evde neler yapıyor?
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Komedyen İbrahim Büyükak, Corona Virüsü salgını nedeniyle kendini evde karantinaya alan sanatçılar arasında yer alıyor. Hurriyet.com.tr’den Ferit Ömeroğlu ile konuşan Büyükak, Corona Virüsü salgını olan bugünlerde vaktini nasıl geçirdiğini anlattı.. En büyük ihtiyacın sakin kalınması olduğunu belirten Büyükak, mutfakta yemek yapıp yapmadığı sorusuyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte İbrahim Büyükak’ın corona virüsüne karşı evinde aldığı önlemler…

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