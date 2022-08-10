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İbradı Belediye Başkanı, Memleket Partisi'nden istifa etti

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#Antalya #Memleket Partisi#Belediye
İbradı Belediye Başkanı, Memleket Partisinden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 15:04

Antalya'nın İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

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İbradı ilçesinde 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. İbradı Belediyesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İbradı Belediye Başkanı Av. Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'ndeki görevinden ve üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Başkan Serkan Küçükkuru 'Bugün itibarıyla Memleket Partisi'ndeki görevimden ve üyeliğimden istifa ediyorum. Teşekkür ederim' dedi" ifadeleri kullanıldı. Serkan Küçükkuru, geçen yıl ocak ayında CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne katılmıştı.

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#Antalya#Memleket Partisi#Belediye

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