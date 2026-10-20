×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İbn-i Sina'nın torunları Türkiye'de doktor oluyor: Özbek üçüzlerin tıp yolculuğu Gülhane'de devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Özbek Kız Kardeşler#Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Tıp Eğitimi
İbn-i Sinanın torunları Türkiyede doktor oluyor: Özbek üçüzlerin tıp yolculuğu Gülhanede devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 12:35

Buhara'dan Türkiye'ye uzanan başarı hikayesinde üçüz kız kardeşler Sabina, Medine ve Zarina Hamreyava, tıp eğitimlerinin son aşaması olan intörnlüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlıyor. SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, bin yıl sonra İbn-i Sina'nın torunlarını Türkiye diplomasıyla mezun edeceklerini belirtti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

23 yıldır birbirlerinden hiç ayrılmayan üçüz kız kardeşler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İbn-i Sina Buhara Tıp Fakültesindeki 5 yıllık eğitimlerinin ardından son sınıf intörnlüklerini Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdürüyor.

Sabina, Medine ve Zarina, aynı yurtta kalıyor, birlikte derse giriyor, yemek yiyor, ders çalışıyor ve gün içinde sık sık haberleşiyor. Üçüzler hastanedeki stajlarında ise farklı birimlerde görev alıyor.

İbn-i Sinanın torunları Türkiyede doktor oluyor: Özbek üçüzlerin tıp yolculuğu Gülhanede devam ediyor

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, fakültede eğitim gören üçüz kız kardeşlerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak İbn-i Sina'nın doğduğu topraklara karşı vefa ve kardeşlik sorumluluğuyla hareket ettiklerini, bu kapsamda 7 yıl önce İbn-i Sina Buhara Tıp Fakültesini açtıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Fakültede eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinin bir bölümünü Türkiye'de sürdürdüklerini anlatan Aydın, eğitimin Türkçe verildiğini ve öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti diplomasıyla mezun olduğunu ifade etti.

İbn-i Sinanın torunları Türkiyede doktor oluyor: Özbek üçüzlerin tıp yolculuğu Gülhanede devam ediyor

Üçüz kardeşlerin de tıp fakültesi son sınıfta olduklarını belirten Aydın, Sabina, Medine ve Zarina'nın intörnlük eğitimlerini Türkiye'de gerçekleştirmek üzere Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiklerini kaydetti.

Kardeşlerin intörnlük eğitimlerinin haziran sonunda tamamlanmasının ardından doktor olarak mezun olacaklarını dile getiren Aydın, "Özbekistan'da İbn-i Sina'nın torunlarını, bin yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bilimleri Üniversitesinde, eğitimlerinin 5 yılını orada yapıp sonra da 1 yıllık, son sene intörnlüklerini burada tamamlayarak mezun edeceğiz." dedi.

Prof. Dr. Aydın, öğrencilerin Türkiye'de aldıkları eğitim ve Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği diplomanın gururuyla kendi ülkelerinde sağlık hizmeti sunacaklarını belirterek, SBÜ olarak mezuniyet sonrasında da onları takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Haberin Devamı

İbn-i Sinanın torunları Türkiyede doktor oluyor: Özbek üçüzlerin tıp yolculuğu Gülhanede devam ediyor

"23 YILDIR BİRBİRİMİZE DESTEK VERİYORUZ"

Üçüz kardeşlerden Sabina Hamreyava, doktorluğun çocukluk hayalleri olduğunu ve insanlara yardım etmek istediklerini söyledi.

Üçüz olmanın kendileri için güzel bir duygu olduğunu belirten Zarina Hamreyava ise "Birlikte ders çalışıyoruz, birlikte eğitim alıyoruz. Sınavlara akşam beraber çalışıyoruz. 23 yıldır birbirimize destek veriyoruz." dedi.

Zarina Hamreyava, aralarındaki yaş farkının yalnızca birer ikişer dakika olduğunu ifade ederek, "Ben üç dakika önce dünyaya gelmişim ama kendimi abla gibi hissetmiyorum." diye konuştu.

Kardeşlerden Sabina Hamreyava da aynı odada kaldıklarını ancak hastanede farklı alanlarda staj yaptıklarını anlatarak, "İkimiz pediatride, diğerimiz dahiliyede. Tam ayrılma değil, ikimiz de birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İbn-i Sinanın torunları Türkiyede doktor oluyor: Özbek üçüzlerin tıp yolculuğu Gülhanede devam ediyor

Hastanede kendilerini görenlerin şaşırdığını anlatan kardeşler, insanların sık sık kendileriyle fotoğraf çektirmek istediğini belirtti.

Türkçe eğitim aldıkları için Türkiye'de iletişim konusunda zorlanmadıklarını ifade eden kardeşler, 2,5 aydır Ankara'da olduklarını söyledi.

Ankara'yı ve hastanedeki eğitimlerini sevdiklerini anlatan üçüzler, Türkiye'deki yemekleri de beğendiklerini ifade etti.

Üçüz kız kardeşler bir günü nasıl geçirdikleri konusunda ise sabah polikliniğe geldiklerini, öğle aralarında birlikte yemek yediklerini, öğleden sonra ders çalıştıklarını ve akşam beraber yurda döndüklerini anlattı.

Haberin Devamı

Gün içerisinde birbirleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten üçüzler, kendi aralarında sürekli mesajlaştıklarını kaydetti.

Gözden Kaçmasınİstanbuldaki sel felaketinde kaybolan Ahmet Derinin cansız bedeni bulunduİstanbul'daki sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin'in cansız bedeni bulunduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Özbek Kız Kardeşler#Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Tıp Eğitimi

BAKMADAN GEÇME!