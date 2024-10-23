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İblis’in ölüsü ‘yalnız’ kaldı! Pensilvanya’daki çiftliği de hastane de ıssız

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#FETÖ#Fetullah Gülen#Hastane
İblis’in ölüsü ‘yalnız’ kaldı Pensilvanya’daki çiftliği de hastane de ıssız
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 07:00

Gülen’in öldüğünü öğrenince hemen Washington’dan Pensilvanya’ya gittim. FETÖ’cülerin büyük gruplar halinde hastane önünde olmalarını bekliyordum. Ancak gördüğüm manzara ıssız ve anlaşılması zordu. Ölüsünü bekleyen tek bir kişi yoktu. Çiftliği de sessizliğe gömülmüştü...

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in ölüm haberini aldıktan sonra Washington’dan Pensilvanya eyaletine doğru yola çıkarken aklımda 1 Haziran günü örgüt üyesi bir hain tarafından FETÖ çiftliği önünde uğradığım fiziksel saldırı vardı. Örgüt liderinin ölümüyle birlikte FETÖ üyelerinin daha öfkeli, daha agresif ve daha pervasız bir şekilde, büyük gruplar halinde hastane önünde olmalarını bekliyordum.

ISSIZ VE ANLAŞILMASI ZOR

Fakat Pensilvanya’daki çiftliğe yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan St. Luke’s Hastanesi’ne geldiğimde gördüğüm manzara ıssız ve anlaşılması zordu. Onlarca yıl boyunca örgüt elemanları tarafından kendisine sözde “kâinat imamı” ve “Mesih” olarak yaklaşılan Gülen’in can verdiği hastaneye giden bile yoktu.

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GÜVENLİK ÖNLEMİ YOK

Öyle ki hastanenin önünde özel güvenliğe ait bir araç dışında tek bir polis bile görmek mümkün değildi. FETÖ çiftliği etrafında görev yapan, gazetecileri sık sık taciz eden ve rahatsız ederek işlerini yapmalarına engel olan FETÖ’cülerden hastane etrafında eser bile yoktu. FETÖ’nün Pensilvanya’daki merkezinde ise hafif bir hareketlenme gözleniyordu. Otoparkında 30 civarı araç görülen çiftlikte aynı zamanda yabancı gazetecilere tur yaptırıldığı ve demeç verildiği de kameralara yansıdı.

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ÖRGÜT İÇİ HESAPLAŞMA MI

Genelde sık araç giriş çıkışı gözlenen ve birçok örgüt içi ziyaretçiyi ağırlayan çiftlikte görülen hareket normalden bir tık fazla olsa da sözde “kâinat imamı” dedikleri örgüt elebaşının ölümü sonrası “mahşeri bir kalabalığa” rastlanmadı. Hastanede hiçbir hareketlilik görülmemesi ve çiftliğin olağanüstü görüntülere sahne olmaması akıllara “örgüt içi hesaplaşma bu kadar mı büyüdü” sorusunu getirdi.

İblis’in ölüsü ‘yalnız’ kaldı Pensilvanya’daki çiftliği de hastane de ıssız

251 NO’LU ODADA ÖLDÜ

FETÖ elebaşı St. Luke’s Hastanesi’nin 251 no’lu odasında öldü. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de 251 vatandaşımız şehit olmuştu.

BEYAZ SARAY TEPKİSİZ

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Fetullah Gülen’in iade talebi konusunda yaklaşık 4 yıldır hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetimi, terörist elebaşının ölümü hakkında da tepkisiz kaldı. Hürriyet’in konu hakkındaki sorusuna geri dönüş yapan bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, “Yorum yok” dedi.

İblis’in ölüsü ‘yalnız’ kaldı Pensilvanya’daki çiftliği de hastane de ıssız

Gülen’in ölümünün ardından FETÖ’cülerin ziyaret akını yapacağı düşünülen Pensilvanya’daki hastanenin önünde önceki gün ve gece boyu tek bir örgüt üyesi bile yoktu.

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#FETÖ#Fetullah Gülen#Hastane

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