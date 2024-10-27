‘İblis’in damatları... Ölüsünün başında beklediler

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesi adeta “kara kutu” Cevdet Türkyolu’nun gövde gösterisine dönüştü. Gülen’in cesedinin morgdan alınıp tabuta konulması, oradan törenin yapıldığı beyzbol parkına getirilmesi, ardından da gömüldüğü yere götürülmesi hep Türkyolu’nun nezaretinde gerçekleşti. Türkyolu cenaze konuşmaları yapılırken de ön plandaydı. Gülen’in tabutunun yanına sadece belli isimlerin yaklaşmasına izin verildiği anlaşılıyordu.

EVİNE GÖTÜRMÜŞTÜ

Enes Kanter ve diğer bazı “üst düzey” isimler geride beklerken tabutun başındakiler sadece üç kişiydi. Türkyolu tabutun baş tarafında beklerken tabutun etrafında Gülen’in yeğeni Kemal Gülen ve onun yanında bir kişi daha vardı. Cenaze namazında da en ön safta duran bu kişinin kim olduğu merak ediliyordu. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre bu kişi Cevdet Türkyolu’nun damadı Muhammet Yeşilyurt. Türkyolu, Gülen’i yıllardır kaldığı “Kestane Kampı” denilen yerden çıkardıktan sonra damadı Yeşilyurt’un aynı bölgedeki geniş bir alan içindeki müstakil evine götürmüştü. Gülen burada rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılmış ve ölmüştü.

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‘UZUN CEVDET’ ŞOV YAPTI

Örgütte “Uzun Cevdet” diye de anılan Türkyolu öğrencilik yıllarından beri Gülen’in en yakınındaki kişi. Gülen’in kardeşinin kızıyla evli. Örgüt içi hizipleşmelerde diğer güçlü isimlerden Mustafa Özcan ile hareket ediyor. Cenazedeki hâkimiyeti, örgütteki gücünü hâlâ devam ettirdiğini gösteriyor.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYOR

Muhammet Yeşilyurt, Türkiye’de olduğu dönemde örgütün eğitim kurumlarında “belletmen” olarak çalıştı. ABD’ye gittiğinde de Gülen’in en yakın halkası sayılan “mollalar” içerisinde yer aldı. Evlendiği Cevdet Türkyolu’nun kızı aynı zamanda Gülen’in erkek kardeşinin torunu da olduğu için Yeşilyurt, Gülen ailesinin de damadı konumunda. Türkiye’nin kırmızı kategoride aradığı Yeşilyurt, Türkyolu’nun damadı olmasının yanı sıra en güvendiği adamı.

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