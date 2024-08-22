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'İBB'yi yazılı ve sözlü uyardık' Bakan Kurum: Boğaz'daki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#İstanbul#İnşaat
İBByi yazılı ve sözlü uyardık Bakan Kurum: Boğazdaki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 16:30

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy’de devam eden kaçak inşaatı durdurdu. Bakan Kurum, 'Boğaz'daki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız. İBB'yi yazılı ve sözlü uyardık.' dedi.

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Kurum, bir dizi incelemede bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da gazetecilere, İstanbul Boğazı'nın herkesin ortak meselesi olduğunu söyledi.

Boğazın güzelliğinin, yeşil ve tarihi yapıların korunması için her şeyi yaptıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Vaniköy semtinde buradaki imara uygun olmayan bir kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluğuna ait bu bölgede ekiplerimiz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesini yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı durdurmak adına müdahale ettik. 

İBByi yazılı ve sözlü uyardık Bakan Kurum: Boğazdaki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız

'KAÇAK YAPI YAPILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Gerekli hukuki süreçle ilgili savcılığa suç duyurusu işlemleri devam etmektedir. İlgili belediyeye uyarı yapılmıştır. Bakanlık olarak süreci takip edeceğiz. İstanbul Boğazını gözümüz gibi koruyacağız. Burada kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz. Bu güzellikler bize emanet, bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. 

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İBByi yazılı ve sözlü uyardık Bakan Kurum: Boğazdaki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız

Ekiplerimiz her türlü süreci takip etmektedir. Bakanlığımız inşaatı mühürlemiştir. İlgili kurumlara ilişkin de suç duyurusu süreci yürütülmektedir.

İBByi yazılı ve sözlü uyardık Bakan Kurum: Boğazdaki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir ve yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir."

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İBB'YE UYARI YAZISI İLETİLMİŞTİ

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaat faaliyetlerine ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini bildirmişti.

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İBByi yazılı ve sözlü uyardık Bakan Kurum: Boğazdaki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#İstanbul#İnşaat

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