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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Zafer Keleş gözaltına alındı

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#İBB#Yolsuzluk Soruşturması#Rüşvet
İBBye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Zafer Keleş gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 00:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan şüpheli Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş, örgüte ait paraları, dosyadaki şüphelilerin talimatıyla kendisinden istenen adreslere götürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

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#İBB#Yolsuzluk Soruşturması#Rüşvet

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