İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: 18 gözaltı kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

18 GÖZALTI KARARI

Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi.

14 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU



CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, canlı yayında operasyonla ilgili şu detayları aktardı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyonda yeni dalga bir operasyon gerçekleştirildi. 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin adreslerine giderek gözaltı işlemlerini başlattı. 14 isim gözaltına alındı. İBB eski genel sekreter yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu, Erdinç Karataş, Ahmet Kudu, Can Karataş, Abdullah Karataş, Erdal Günaydın, Metin Demirci, Oktay Nuri Çelik, Ali Haydar Özkazanç, Murat Timuçin Ayter, Deniz Erzincan, Ali Cüneyt Özdemir, Gülşen Çokyiğit, Taylan Çokyiğit. Soyadı benzerliği çok var. Şu an sıcak bir gelişme olduğu için görevleri neydi gibi detaylar elimize ulaşmadı.

Soyadı benzerliklerine bakacak olursak birçok ismin akrabalık bağı var gibi görünüyor. Şu anda 14 kişi gözaltına alındı 4 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı arama ve el koyma çalışmalarının da gerçekleşmesini talep etti. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma çalışmaları gerçekleşiyor. İlerleyen saat dilimlerinde elimize yeni bilgiler ulaştıkça aktarmaya devam edeceğiz."

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İLK OPERASYON 19 MART'TA YAPILDI

Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi Meclis Üyeliğinin yanı sıra İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olan Ertan Yıldız ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve bu şüphelilerle bağlantılı 94 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla 19 Mart'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında ilk operasyonu, 100 şüphelinin yakalanması için düzenledi.

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Operasyonda İmamoğlu, Ongun ve Çalık'ın da aralarında olduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerine 20 Mart'ta başlandı.

Ekrem İmamoğlu, 21 Mart'ta emniyette alınan ifadesinde birçok soruya, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." cevabını verdi.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürülen İmamoğlu, savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade verirken, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece "suç örgütü kurmak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Savcılık, İmamoğlu ile 89 şüpheliyi "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" gibi suçlardan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, "Ekrem İmamoğlu elebaşılığında, yöneticiliğini Murat Ongun'un yaptığı yapının, Medya AŞ ve Kültür AŞ'deki birçok ihaleye fesat karıştırdığı, hayali ihalelerle kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirdiği" yönünde tespite yer verildi.

Sevk yazısında, çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı İmamoğlu'nun örgüt içerisinde tartışılmaz ve karşı konulmaz tek söz sahibi olmakla birlikte örgüt lideri ve yöneticisi tarafından verilen talimatların diğer örgüt yöneticilerinin altında yer alan örgüt üyeleri eliyle gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

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İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 zanlı tutuklanırken, 41 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İmamoğlu, tutuklandığı 23 Mart'ta İçişleri Bakanlığının kararı doğrultusunda görevden uzaklaştırıldı.

İKİNCİ OPERASYON

Soruşturma kapsamında 26 Nisan'da 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı doğrultusunda ikinci operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılardan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun da aralarında olduğu 18'i tutuklanırken, 34'ü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

ÜÇÜNCÜ OPERASYON

Başsavcılık tarafından, soruşturma kapsamında 20 Mayıs'ta 22 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan zanlılardan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında olduğu 13'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

DÖRDÜNCÜ OPERASYON

Soruşturmada, Başsavcılığın 22 Mayıs'ta 7 şüpheli hakkındaki gözaltı kararının ardından yakalanan zanlılar tutuklandı.

BEŞİNCİ OPERASYON

Soruşturmada, Başsavcılığın 23 Mayıs'ta 46 zanlıya ilişkin gözaltı kararının ardından beşinci operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın aralarında olduğu 25 zanlı tutuklandı, 21 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

ALTINCI OPERASYON

Soruşturmada, 31 Mayıs'ta düzenlenen altıncı operasyonda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik yakalandı. Söz konusu kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheliler Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın iddiaları üzerine hakkında başlatılan soruşturmada 19 Haziran'da tutuklandı.

Soruşturmada gözaltına alınan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş de 20 Haziran'da tutuklandı.

YEDİNCİ OPERASYON

Soruşturmada, 5 Temmuz'da düzenlenen son operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheli Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan tutuklanırken, avukat Onur Büyükhatipoğlu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.