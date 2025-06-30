İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu Murat Kapki'ye ait 2 adreste 143 eser bulundu

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Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan ancak 23 Haziran'da etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğince tahliye edilen şüpheli Berat Çağrı Kapki, patronu ve aynı zamanda kuzeni Murat Kapki'nin Acarkent'teki villasında bulunan değerli tablolarını tutuklanmadan 1-2 ay önce Teşvikiye'de bir apartmanın deposuna taşıttığını aktarmasının ardından harekete geçildi.

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, başsavcılığın talimatı üzerine düzenlenen operasyon kapsamında Murat Kapki'ye ait olduğu belirlenen Sarıyer Maslak ve Şişli Teşvikiye'deki 2 farklı depo, 23-24 Haziran'da arandı.

Aramalarda, 64 figür, 35 tablo, 28 araba maketi, 10 cam biblo, 2 köpek şeklinde balon biblo, nostaljik tramvay maketi, mermer heykel ve tekne maketi olmak üzere toplam piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 100 bin lira olan 143 parça bulundu.