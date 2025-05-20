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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi: Emniyette incelemeye alındı

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#İBB#Yolsuzluk#İmamoğlu
İBBye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İmamoğlunun kayıp cep telefonu ele geçirildi: Emniyette incelemeye alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 22:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında kayıp olarak aranan Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonu, bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu ele geçirildi.

Cep telefonunun emniyette incelemeye alındığı öğrenildi.

 

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#İBB#Yolsuzluk#İmamoğlu

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