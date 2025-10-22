×
Gündem Haberleri

İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında Hopa Belediye Başkanı ifade verecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 12:05

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ifade verecek.

İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ifade verecek.

DAİRE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ SORULACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından ifadeye çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski Ulaşım Daire Başkanı ve şimdiki Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Ulaşım Dairesi Başkanlığı dönemine ilişkin ifade verecek.

Cihan ifadesini, Hopa Adliyesi’nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile verecek.

#Yolsuzluk Soruşturması#Hopa Belediye Başkanı#Utku Cihan

