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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında güvenlik kameraları kapatılan otelin müdürü gözaltına alındı

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İSTANBUL#İBB
İBBye yönelik yolsuzluk soruşturmasında güvenlik kameraları kapatılan otelin müdürü gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 10:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatıldığı tarihte otel müdürü olan Sinan U. gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin suç tarihinde otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan U. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Sinan U. yakalandı.

Soruşturma kapsamında aynı suçtan gözaltına alınan otelin güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora O. ile Sinan U'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İSTANBUL#İBB

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