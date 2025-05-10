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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı

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#İBB Yolsuzluk Soruşturması#Murat Gülibrahimoğlu#Yakalama Kararı
İBBye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 15:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında iş insanı firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

MAL VARLIĞINA EL KONMUŞTU

Şüpheli Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti.

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Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

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#İBB Yolsuzluk Soruşturması#Murat Gülibrahimoğlu#Yakalama Kararı

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