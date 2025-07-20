×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#İBB#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Gözaltı
İBBye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli sayısı 17ye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 23:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 17'si yakalandı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 2'si daha yakalandı.

Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

Şüphelilerin yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınİBBye yönelik yolsuzluk operasyonunda şüpheli sayısı 312ye yükseldiİBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda şüpheli sayısı 312'ye yükseldiHaberi görüntüle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verilmişti.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İBB#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!