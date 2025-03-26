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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHP'li vekiller Karabat ve Taşkın hakkında yetkisizlik kararı

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#CHP#Turan Taşkın Özer#Özgür Karabat
İBBye yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHPli vekiller Karabat ve Taşkın hakkında yetkisizlik kararı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 22:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, CHP İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer hakkındaki dosya, yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasında, şu an TBMM'de milletvekili olarak görev yapan Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer hakkında birtakım bilgi, belge ve tanık beyanları kapsamında soruşturma yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak ilgili şahısların milletvekili olmaları nedeniyle haklarındaki evrakın ayrıldığı ve bu evrak hakkında CMK 161/9 maddesi '…soruşturma yapma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisinde …' olması emredici hükmü gereğince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına evrakın gereğinin takdir ve ifası için yetkisizlik kararı verildiği kamuoyuna duyurulur."

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#CHP#Turan Taşkın Özer#Özgür Karabat

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