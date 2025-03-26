İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHP'li vekiller Karabat ve Taşkın hakkında yetkisizlik kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasında, şu an TBMM'de milletvekili olarak görev yapan Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer hakkında birtakım bilgi, belge ve tanık beyanları kapsamında soruşturma yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak ilgili şahısların milletvekili olmaları nedeniyle haklarındaki evrakın ayrıldığı ve bu evrak hakkında CMK 161/9 maddesi '…soruşturma yapma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisinde …' olması emredici hükmü gereğince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına evrakın gereğinin takdir ve ifası için yetkisizlik kararı verildiği kamuoyuna duyurulur."