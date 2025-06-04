×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Rüşvet#Nitelikli Dolandırıcılık
İBBye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 20:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan 9 şüpheli, adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen "yolsuzluk" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet vermek" suçlarından tutuklanan Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu'nun, Kirazlı-Halkalı metro hattı yapımına ilişkin düzenlenen ihale ile örgütün yapısı ve işleyişine yönelik samimi beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

İfadelerin ardından sulh ceza hakimliği, şüphelilerin "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.

Haberin Devamı

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan Gözcü ve Servet Yıldırım'ın da etkin pişmanlık kapsamında örgütün işleyişine yönelik somut olaylara dayalı ifadeler verdiği aktarıldı.

Sulh Ceza hakimliği, şüpheliler Kum, Gümüş, Bıyık, Gümüş ve Gözcü'nün "yurt dışı çıkış yasağı", Yıldırım'ın ise "konutu terk etmemek" şartıyla tahliyesine karar verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Rüşvet#Nitelikli Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!