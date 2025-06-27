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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheli tahliye edildi

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#İstanbul Büyükşehir Belediyes#Yolsuzluk Soruşturması#Ekrem İmamoğlu
İBBye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheli tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 20:32

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Berat Çağrı Kapki ile eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Berat Çağrı Kapki ile eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdi.

İki şüpheli, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

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#İstanbul Büyükşehir Belediyes#Yolsuzluk Soruşturması#Ekrem İmamoğlu

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