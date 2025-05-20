×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 1 tutuklama daha

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB#Zafer Keleş
İBBye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 1 tutuklama daha
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 21:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş de tutuklandı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, örgüte ait paraları dosyadaki şüphelilerin talimatıyla kendisinden istenen adreslere götürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Zafer Keleş'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözden KaçmasınİBBye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Zafer Keleş gözaltına alındıİBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Zafer Keleş gözaltına alındıHaberi görüntüle

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Zafer Keleş, cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasının ardından tutuklaması talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Haberin Devamı

Hakimlikçe yeniden sorgulanan Zafer Keleş’in tutuklanmasına karar verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB#Zafer Keleş

BAKMADAN GEÇME!