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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması... Otelin güvenlik müdürü gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#İmamoğlu#Otel#Gözaltı
İBBye yönelik yolsuzluk soruşturması... Otelin güvenlik müdürü gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 22:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatılmasına ilişkin suç tarihinde otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan U. ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora O. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin, suç tarihinde otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan U. ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora O. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora O'yu gözaltına aldı.

Ekiplerin, diğer şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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#İmamoğlu#Otel#Gözaltı

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