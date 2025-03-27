×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 12 şirkete el konuldu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#İBB#Sulh Ceza Hakimliği
Son dakika haberi: İBBye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 12 şirkete el konuldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 21:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 12 şirkete el konuldu.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, savcılığın talebi üzerine, 12 şirkete nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.

Gözden KaçmasınSon dakika... İstanbuldaki yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete daha el konulduSon dakika... İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete daha el konulduHaberi görüntüle

El konulan şirketler şunlar:

"BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi, Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi, 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi, Panoffect Medya Anonim Şirketi, Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Sim Medya Anonim Şirketi, Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Vesa Events Organizasyon Ticaret Limited Şirketi."

Gözden KaçmasınSon dakika... İmamoğlu İnşaata el konulduSon dakika... İmamoğlu İnşaat'a el konulduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#İBB#Sulh Ceza Hakimliği

BAKMADAN GEÇME!